Urlaub in Kroatien? „Die Leute werden trotzdem zu uns kommen“

Peter Lösch kann aus erster Hand berichten: Er arbeitet seit 2006 in Kroatien, seit zehn Jahren in Rovinj. Derzeit leitet der Sohn eines Steirers aus Leoben eines der angesagtesten Luxus-Hotels an der Adria, das Grand Park in Rovinj. Darüber hinaus ist er für einige kleinere Häuser des kroatischen Maistra-Konzerns verantwortlich.

KURIER: Herr Lösch, wo bleiben denn bis dato Ihre österreichischen Landsleute?

Peter Lösch: Sie scheinen vorsichtiger zu sein als die Deutschen. Ostern ist ja normalerweise „Österreicherzeit“ in Istrien. Doch es war heuer genau anders rum in unseren Hotels: Hundert Zimmer waren von deutschen Gästen gebucht, nur fünf von Österreichern. Wir erwarten aber, dass sich das in den kommenden Wochen ausgleicht.