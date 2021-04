Aussicht auf Urlaub an der Adria: Der KURIER war schon dort

Und 2021? Kozlović hat sich vor 30 Jahren gegen Widerstände konservativer Landsleute mit viel Fleiß und glasklarem Bekenntnis zur Qualität durchgesetzt. Jetzt zögert er mit seiner Antwort, nach einem Schluck von seinem Malvazija sagt er: „Wir alle haben Angst vor einem weiteren Lockdown.“ Auch er.

Zwar zieht sein Weingut, das seine Architekten behutsam in den Weinberg gesetzt haben, selbst in diesen Tagen etliche Liebhaber des gepflegten Tropfens an, nicht nur aus Kroatien, doch davon könne er nicht leben: „Unser Geld verdienen wir nicht hier, sondern vor allem in den Restaurants.“ Die sind in Kroatien schon seit Wochen wieder geöffnet, wenigstens in ihren Außenbereichen.