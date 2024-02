Istanbul, das Mekka der Glatzköpfe

Der Grund für den Boom: der Preis. Haartransplantationen kosten in der Türkei ein Drittel bis Viertel weniger als in einem westeuropäischen Land. "Staatliche Subventionierung sowie niedrigere Lebenshaltungskosten ermöglichen für Ihre Haartransplantation in der Türkei geringere Kosten", erklärt sich die Verlockung auf der Website von Elithair , der größten Haarklinik in Istanbul.

Vor allem bei haarlosen Männern aus dem Westen sind "Gesundheitsleistungen" wie Haartransplantationen beliebt. Die Angebote der Haarkliniken rund um den Taksim-Platz in Istanbul lesen sich wie Bewerbungen eines All-inclusive-Urlaubs: Kostenlose Haaranalyse in nur 2 Minuten! Sleep-Deep Methode: 0% Schmerzen! Hotel+Transfer inkludiert! 99% Weiterempfehlung!

Ihr Logo prangt auch auf dem Stirnband des rotköpfigen deutschen Touristen am Flughafen: "Von 20 Männern waren 16 aus Deutschland", erzählt er. Acht Stunden habe die Prozedur gedauert, 3.800 Haarfollikel wurden aus seinem Hinterkopf genommen und auf der Stirn eingesetzt. War’s schmerzhaft? "Nee, gar nicht. Und in einem Jahr hab’ ich wieder eine gute Frisur."

Patienten nach einer Haartransplantation in Istanbul am Taksim-Platz.

Beratung in Wien, Behandlung in Istanbul

In einer U-Bahn-Station in Wien hing ein Werbeplakat einer Haarklinik, "Beratungsgespräch jederzeit möglich", in einem Büro im 7. Bezirk. Nächster freier Termin in Istanbul: in knapp drei Wochen.

Mit einem Filzstift wurde der gewünschte Haaransatz markiert, dann begann der zehnstündige Eingriff. Die lokale Betäubung ging direkt in die Kopfhaut, "die Schmerzen waren extrem, das Laken unter mir auf der OP-Liege wurde immer blutiger", schildert der 24-Jährige. Der Arzt habe nur gebrochen Englisch geredet, die Assistenten nur Türkisch, "irgendwann ist der Dolmetscher verschwunden und ich war alleine." Nach der Implantierung schwoll vorübergehend sein Gesicht an, die Betäubung wurde wohl schlampig injiziert, sagte später ein Arzt in Wien.