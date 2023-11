Israels Armee will 55 Meter langen Tunnel unter Al-Shifa-Spital gefunden haben

Die israelischen Truppen seien zudem damit beschĂ€ftigt, "die Route des Tunnels aufzudecken", hieß es vom MilitĂ€r. Der Zutrittsschacht zum Tunnel befand sich laut der Armee in einem Holzverschlag auf dem GelĂ€nde des Krankenhauses. Dort habe man auch Munition gefunden.

Die israelische Armee veröffentlichte auch Aufnahmen von Überwachungskameras, die zeigen sollen, dass die Hamas am Tag ihres Großangriffs auf Israel Geiseln in das Al-Shifa-Krankenhaus gebracht hat. Die Videos seien ein Beleg dafĂŒr, dass die Organisation das KlinikgelĂ€nde "am Tag des Massakers als terroristische Infrastruktur nutzte", teilten das israelische MilitĂ€r und die Geheimdienste am Sonntag in einer gemeinsamen ErklĂ€rung mit. Die Aufnahmen ließen sich zunĂ€chst nicht unabhĂ€ngig verifizieren.