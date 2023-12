Israels Armee will größtes Hamas-Tunnelsystem freigelegt haben

"Millionen Dollar" für Hamas-Tunnel?

Die Islamistenorganisation hat nach Angaben des israelischen Militärs "enorme Mengen an Geld und Ressourcen in terroristische Tunnel investiert". Armeesprecher Daniel Hagari sprach von "Millionen Dollar", die in die "terroristische Stadt im Untergrund" nahe dem Erez-Grenzübergang im Norden von Gaza geflossen seien. Demnach bekämpfte die Armee darin auch Terroristen.

➤ Mehr lesen Sie hier: Israels Armee mit neuer Taktik gegen die Hamas