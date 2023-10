Israelische Armee kündigt "integrierten und koordinierten Angriff" an

Die Machthaber im Gazastreifen gaben die Zahl der getöteten Palästinenser am Samstag mit 2.215 an. Zudem seien 8.714 Menschen verletzt worden, teilte das Gesundheitsministerium im Gazastreifen am Samstag mit. Hamas-Angaben zufolge starben bei israelischen Luftangriffen auch neun Geiseln, darunter vier Ausländer.

Terroristen hatten vor genau einer Woche im Auftrag der Hamas ein Massaker unter israelischen Zivilisten in Grenzorten und auf einem Musikfestival angerichtet - das schlimmste seit Israels Staatsgründung. Mehr als 1.300 Menschen kamen dabei ums Leben.

Israels Aufforderung zur Massenevakuierung ist umstritten. Die Vereinten Nationen forderten Israel bereits am Freitag auf, die Anweisung zu widerrufen. Es drohe eine "katastrophale Situation". Auch aus Saudi-Arabien sowie Ägypten und Jordanien gab es scharfe Kritik. Der türkische Außenminister Hakan Fidan sagte am Samstag in Kairo, sein Land lehne eine Ausweisung von Palästinensern aus dem Gazastreifen ab. Die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock drängte nach Gesprächen in Kairo auf rasche humanitäre Hilfe für den Gazastreifen. "Den Menschen in Gaza fehlt es gerade an allem", sagte sie.

Die EU-Kommission kündigte eine Verdreifachung der humanitären Hilfe für den Gazastreifen auf mehr als 75 Millionen Euro an. UNO-Nothilfekoordinator Martin Griffiths sagte am Samstag, dass die Lage im Gazastreifen "rasch untragbar" werde. Dort gebe es keinen Strom, kein Wasser, keinen Treibstoff und die Lebensmittel gingen zur Neige, so Griffiths. Die Menschheit habe im aktuellen Konflikt "versagt", kritisierte er. Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP) stellte sich indes klar hinter Israel. "Jedes zivile Opfer im Gazastreifen ist der Hamas zuzuschreiben", sagte Schallenberg im Ö1-"Journal zu Gast" am Samstag.