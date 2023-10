Kriegszustand in Israel: Ein Überblick

Es sind Bilder, die man nicht aus dem Kopf bekommt. Im Netz kursieren zahlreiche Videos, die das Ausmaß des Gemetzels in Israel sichtbar machen. Am Samstag startete die Terrororganisation Hamas einen Raketenangriff auf Israel. Gleichzeitig drangen bewaffnete Kämpfer über Land, See und Luft nach Israel ein und griffen mehrere Orte in Grenznähe an. Über 700 Menschen wurden bei dem Großangriff getötet, mehr als 2.000 verletzt. Laut Meldungen wurden auch mehr als 100 Geiseln genommen. Das israelische Sicherheitskabinett hat den Kriegszustand ausgerufen. Armin Arbeiter, KURIER Außenpolitik-Redakteur, gibt einen Überblick über die Geschehnisse seit Samstag und erklärt, wie es zu diesem blutigen Anschlag kommen konnte.