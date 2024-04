Israel in Sorge vor einem Vergeltungsschlag des Iran, aber Panik herrscht nicht

Auch die Mullahs in Teheran zögern noch. Und nicht erst seit dem Attentat in Damaskus. Auch nach der Tötung eines Generals der Revolutionsgarden letzten Dezember stieg die Angst. Vom Attentat auf den legendären Qassem Suleimani 2020 ganz zu schweigen. Es kam danach zu einigen Angriffen gegen US-Truppen im Irak und US-Kriegsschiffe in der Region. Doch zu nichts, was eine direkte Konfrontation des Iran mit den USA oder Israel hätte provozieren können. Noch weniger einen Krieg gegen beide.

Doch wird die Tötung Hanije-Söhne auch von der israelischen Öffentlichkeit als Rache-Akt gesehen. Was es dem Hamas-Chef bereits am Abend ermöglichte, sich als stolzen Märtyrer-Vater vorzustellen.

Die iranische Regierung sucht jetzt nach einer kreativen Terror-Lösung. Etwa mit Angriffen auf israelische Ziele im Ausland. Auch das wäre nicht neu. Bereits 1992 tötete eine Bombe der Hisbollah in Israels Botschaft in Buenos Aires 29 Menschen. Ständige Morddrohungen gegen Israels Existenz gehören zum Psycho-Terror. Doch schwächt sich ihre Wirkung langfristig ab.

Um den direkten Kampf zu vermeiden, hat der Iran seine Stellvertreter. Eine Achse von Milizen quer durch fast alle Nahost-Staaten. Von der Hisbollah im Libanon bis zu den Houthi im Jemen. Doch ein regionaler Krieg würde den schwer erkämpften Einfluss dieser Milizen in ihren Heimatstaaten gefährden. Israels Krieg im Gazastreifen hat in diesen Ländern eine abschreckende Wirkung.

Sein Image-Wert stieg an, nachdem sich auch in Gaza laute Kritik an der Hamas-Führung mehrte. Sitzt sie doch im Gegensatz zur Zivilbevölkerung in tiefen Bunkern oder Luxus-Hotels in den Golfstaaten.

Die wichtigsten Hamas-Führer, Gaza-Chef Jechije Sinwar und Militärchef Muchammad Deff, blieben bislang für Israels Drohnen unerreichbar. Doch selbst für sie fände sich letztlich ein geeigneter Nachfolger, meinte die Zeitung Haaretz nach dem Tod der Söhne. „Irgend noch ein Attentat auf einen Wie-hieß-er-doch-noch?“ gefährde letztlich nur einen seit Wochen angestrebten Geisel-Deal mit der Hamas.