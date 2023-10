Israel setzt Angriffe auf den Gazastreifen und den Südlibanon fort

Ausweitung des Konflikts befürchtet

Es wächst die Sorge vor einer Ausweitung des Konflikts. "Was wir sehen ... ist die Aussicht auf eine erhebliche Eskalation der Angriffe auf unsere Truppen und unsere Bevölkerung in der gesamten Region", sagte US-Verteidigungsminister Lloyd Austin am Sonntag in der ABC-Sendung This Week.

Auch Chinas Sondergesandter für den Nahen Osten, Zhai Jun, warnte bei einem Besuch in der Region, dass die Gefahr eines groß angelegten Bodenkrieges zunehme und die Konflikte in der Region "besorgniserregend" seien.