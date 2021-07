Golanhöhe: Israel schoss syrisches Flugzeug ab

Palästinenserpräsident Mahmoud Abbas will der UNO in den kommenden Tagen einen neuen Zeitplan für die seit fünf Monaten ruhenden Friedensgespräche mit Israel präsentieren. "Diese Woche werde ich den Vereinten Nationen einen neuen Zeitplan für Friedensgespräche vorschlagen", sagte Abbas am Montag bei einer Rede vor Studenten in New York, die mit stehendem Applaus quittiert wurde.

Ranghohen Palästinenservertretern zufolge will Abbas eine dreijährige Frist für das Ende der israelischen Besatzung und die Gründung eines palästinensischen Staats setzen. An die Adresse des israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanyahu richtete Abbas bei seiner leidenschaftlichen Rede den Appell: "Beenden Sie die Besatzung, schaffen Sie Frieden!" Die israelische Regierung habe "nicht begriffen, dass die wahllose Bombardierung des Gazastreifens mit tausenden getöteten Frauen und Kindern nur noch mehr Hass gesät hat". Die internationale Gemeinschaft wiederum habe "die Pflicht, unser Volk zu schützen, dass dem Terror von Siedlern ausgesetzt ist", sagte Abbas in der New Yorker Cooper Union Hall.