Israel plant Wohnungsbau in Ost-Jerusalem

Etwa 600.000 jüdische Siedler leben in Ost-Jerusalem und im Westjordanland. Die UNO betrachtet sämtliche jüdische Siedlungen in den besetzten Palästinensergebieten als illegal. Am 16. November hatte das israelische Parlament einem Gesetzentwurf zur Legalisierung tausender Wohnungen jüdischer Siedler im Westjordanland zugestimmt. Damit der Text Gesetzeskraft erlangt, sind drei weitere Abstimmungen in der Knesset erforderlich.

Der UNO-Sonderbeauftragte für den Nahost-Friedensprozess, Nikolai Mladenow, zeigte sich "zunehmend besorgt" über die jüngsten Entwicklungen in Israel. "Ich fordere Israel erneut auf, den wiederholten Aufrufen zum Stopp des illegalen Baus von Wohnungen in Siedlungen im besetzten Westjordanland einschließlich Ostjerusalem Folge zu leisten", sagte Mladenow am Mittwoch vor dem UN-Sicherheitsrat in New York.