Israel: Premier Netanjahu siegt laut Exit Polls

Israels Wahlen fanden zuletzt im 5-Monate-Rhythmus statt: April und September 2019. Und 2020 am heutigen Montag. Exit Polls sahen einen Sieg der Likud-Partei von Premier Benjamin Netanjahu.

Likud kam demnach auf 36 bis 37 Mandate. Das Mitte-Bündnis Blau-Weiß des Herausforderers Benny Gantz wurde mit 32 bis 33 Mandaten nur zweitstärkste Kraft.

Netanjahus rechts-religiöses Lager kam den Prognosen zufolge auf 60 Sitze, das Mitte-Links-Lager erhielt 52 bis 54 Mandate. Für eine Regierungsmehrheit sind mindestens 61 von 120 Mandaten im Parlament notwendig.

Der ultrarechte Ex-Verteidigungsminister Avigdor Lieberman könnte daher Königsmacher werden. Seine Partei Israel Beitenu (Unser Haus Israel) erhielt den Prognosen zufolge sechs bis acht Mandate.

Hohe Beteiligung

Schon früh am Wahltag zeichnete sich eine hohe Wahlbeteiligung ab. Obwohl die Schmutzkampagnen der Parteien mehr als sonst Wähler hätten abstoßen können. Sogar Staatspräsident Reuven Rivlin klagte am Wahltag: „Heute will bei mir keine Feststimmung aufkommen, ich verspüre nur tiefe Scham.“