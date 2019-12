Israel: Netanyahu bleibt Likud-Parteichef

Der israelische Regierungschef Benjamin Netanyahu bleibt Vorsitzender der rechtsgerichteten Likud-Partei. In der parteiinternen Wahl am Donnerstag setzte sich Netanyahu klar gegen seinen Herausforderer Gideon Saar durch. Der Ministerpräsident lag nach Auszählung aller Stimmen bei 72,5 Prozent, Ex-Minister Saar bei 27,5 Prozent, wie die Partei in der Nacht auf Freitag mitteilte.

Der 70-jährige Netanyahu schrieb auf Twitter von einem "großen Sieg". Sein Rivale Gideon Saar gratulierte ihm am frühen Freitagmorgen zum Erfolg. "Meine Freunde und ich stehen hinter ihm ( Netanyahu) in der Kampagne für den Erfolg von Likud in den Wahlen", twitterte er.