US-Regierung: Iran plant in Kürze Raketenangriff auf Israel

Die Vereinigten Staaten haben Hinweise darauf, dass der Iran einen Raketenangriff auf Israel starten will - in Kürze. Das sagten zwei hochrangige Beamter des Weißen Hauses am Dienstag der New York Times, wenige Stunden nachdem die israelischen Streitkräfte eine seltene Bodeninvasion im Südlibanon gestartet hatten, die auf die vom Iran unterstützte Hisbollah-Miliz abzielte.

"Wir unterstützen aktiv die Verteidigungsvorbereitungen, um Israel gegen diesen Angriff zu verteidigen", sagte der Beamte gegenüber der Zeitung; er wollte anonym bleiben. "Ein direkter militärischer Angriff des Irans auf Israel wird schwerwiegende Konsequenzen für den Iran haben." Auch ein israelischer Offizieller bestätigte den bevorstehenden Angriff.