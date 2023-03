Massenproteste: Droht Netanjahus Regierung das Ende?

Die Wirtschaft in Israel will mit zahlreichen Streiks die Regierung von der Justizreform abbringen. Am Flughafen Ben Gurion wurden am Montag Starts ausgesetzt. Die wichtigsten Seehäfen wie Haifa und Ashdod sowie Krankenhäuser kündigten Arbeitsniederlegungen im Tagesverlauf an. Ähnlich äußerte sich der israelische Ableger der Schnellrestaurant-Kette McDonald's. Die größte Bank des Landes, Leumi, und ihr Wettbewerber Hapoalim teilten mit, ihre Filialen würden ab 13.00 Uhr schließen. Die Gewerkschaft Histadrut rief zu einem Generalstreik auf, falls die Reform nicht gestoppt werde.

Die deutsche Bundesregierung äußerte sich besorgt wegen der eskalierenden Auseinandersetzungen. Eindrucksvolle Appelle des israelischen Staatspräsidenten Herzog müssten und würden sehr ernst genommen, sagte Regierungssprecher Steffen Hebestreit am Montag in Berlin. "Als enge Freunde Israels mischen wir uns natürlich nicht in die inneren Angelegenheiten eines Staates ein, und trotzdem blicken wir natürlich mit Sorge auf das, was in den letzten Tagen und vor allem Stunden sich in Israel zuträgt", sagte er.