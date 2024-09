Hackerangriff? Hisbollah-Pager explodierten zeitgleich: Über 1.000 Verletzte, 3 Tote

Material einer Überwachungskamera im Libanon: Menschen beim Lebensmitteleinkauf, ein Mann begutachtet Gemüse – plötzlich explodiert etwas in seiner Hosentasche. Andere Aufnahme: Ein Mann will an der Kasse zahlen – auch hier explodiert plötzlich seine Hosentasche. Mehr als 1.000 Mal soll das im Libanon zur selben Zeit passiert sein. Es gibt Berichte zu mehr als 1.000 Verletzten und drei Toten. Auch der iranische Botschafter im Libanon soll zu den Verletzten zählen.