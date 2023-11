50 Tote nach Bomben auf UN-Schule in Gaza? Was wir über den Angriff wissen

Das Video ist verstörend. In den Zimmern liegen blutüberströmte Menschen, manche neben regungslosen Kindern. Zeigen sollen die Bilder, die auf Social Media kursieren, die Al-Fakhoura-Schule in Nord-Gaza, die in der Nacht auf Samstag von Bomben getroffen worden sein soll: 80 Tote, zumeist Frauen und Kinder, habe der Angriff gefordert, sagt die Hamas. In der Schule hatten zuletzt Hunderte Palästinenser Schutz gesucht.

Eine Bestätigung für diese Zahl gibt es vorerst keine, ebenso wenig wie klar ist, ob die Bilder von dieser Attacke stammen. Israels Militär will die Berichte prüfen, in israelischen Medien wurde die Frage gestellt, ob es sich bei dem Beschuss nicht wieder um eine fehlgeleitete Hamas-Rakete handeln könnte – das war bereits öfter der Fall.

