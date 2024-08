Israel führt Operation in Westbank durch, Armee warnt vor "jüdischem Terrorismus"

Luftangriffe, Operationen am Boden – die Israelischen Verteidigungskräfte (IDF) führen derzeit eine Offensive im Westjordanland durch, die so groß ist wie seit Jahren nicht. Mit Drohnen, Bulldozern und unter anderem vier Bataillonen der israelischen Grenzpolizei gehen die IDF gegen palästinensische Zellen in den Gebieten von Dschenin und Tulkarem vor. Am Donnerstag soll ein örtlicher Befehlshaber der Terrororganisation „Islamischer Dschihad“ getötet worden sein.

Muhhamad Jabber, bekannt als Abu Shujaa, Kommandant der Al-Quds-Brigaden im Flüchtlingslager Nur Shams in Tulkarem, sei „zusammen mit mehreren Brüdern seiner Brigade“ nach Kämpfen gegen israelische Soldaten „gestorben“, erklärte die Gruppe. Die Al-Quds-Brigaden sind der bewaffnete Arm des mit der radikal-islamischen Hamas verbündeten Islamischen Dschihad. Die IDF beschuldigen Abu Shujaa unter anderem, „in mehrere Terroranschläge verwickelt“ gewesen zu sein und „im Juni einen Schusswaffenangriff angeordnet zu haben, bei dem ein Zivilist getötet wurde“. Auslöser für den groß angelegten Einsatz war nach Angaben der israelischen Armee ein „deutlicher Anstieg terroristischer Aktivitäten im vergangenen Jahr“.