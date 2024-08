Hamas fordert Anhänger zu "Selbstmordoperationen" auf

Hamas-Führer Chaled Maschaal forderte dem arabischen Sender Sky News Arabia zufolge bei einer Konferenz in der türkischen Millionenstadt Istanbul am Mittwochabend, eine „Rückkehr der Selbstmordoperationen“.

Anhänger zu Aktionen aufgerufen

Die aktuelle Situation verlange einen „offenen Konflikt“, so Maschaal. Er rief die Anhänger der Hamas dazu auf, „sich an mehreren Fronten am tatsächlichen Widerstand gegen das zionistische Gebilde (Israel) zu beteiligen.“