Elite-Spione verweigern den Dienst

Sachlicher waren die Reaktionen anderer Soldaten der "8200": Sie bestritten, dass die Arbeit der Einheit, die vor allem mit Hilfe äußerst fortschrittlicher Abhörtechniken vorgeht, keinerlei Kontrollmechanismen unterliege. Im Gegensatz zu polizeilicher Abhörarbeit sind die Auflagen für die militärische Datensammlung sehr viel schwächer. "Tatsächlich kann es zu ethischen Konflikten kommen", heißt es im Antwortschreiben ehemaliger "8200-er", "doch gibt es Mittel und Wege, solche Probleme im Rahmen der Hierarchie anzugehen."

Der Brief der Verweigerer, so die Kritiker, gehe nicht auf Probleme ein, sondern beinhalte eine politische Meinungsäußerung. Zu solchen Problemen gehört etwa das Aufspüren menschlicher Notlagen, die von den Geheimdiensten (beider Konfliktseiten) ausgenutzt werden. So werden nicht selten palästinensische Schwule zur Mitarbeit gezwungen, die in ihrer konservativen Umgebung ihre Neigung geheim halten müssen.