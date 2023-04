Neue Eskalation der Gewalt: Israel bombardiert Südlibanon

Israel ist mit Raketen aus dem Libanon angegriffen worden. In mehreren Orten in Nordisrael habe es Luftalarm gegeben, erklärte das Militär. Insgesamt wurden demnach aus dem Nachbarland mindestens 34 Raketen auf israelisches Gebiet gefeuert, so die Armee am Nachmittag. Israelischen Medienberichten zufolge war dies der heftigste Beschuss aus dem Libanon seit 2006. Israel reagierte mit Gegenangriffen.

Das nationale Raketenabwehrsystem Iron Dome hat laut Armee 25 Flugkörper abgefangen. Fünf Raketen seien auf israelischem Gebiet gelandet. Der Verbleib von vier weiteren werde geprüft. Israel und der Libanon befinden sich offiziell im Kriegszustand. An der Grenze kommt es immer wieder zu Spannungen. Unklar war, welche Gruppierung hinter den Angriffen steht. Aus libanesischen Sicherheitskreisen hieß es, dass es sich bei den Flugobjekten größtenteils um sogenannte Katjuscha-Raketen handeln soll. Sie werden vor allem von palästinensischen Gruppierungen verwendet. Dem israelischen Rettungsdienst Magen David Adom zufolge wurden mindestens zwei Menschen im Norden Israels leicht verletzt.

Als Reaktion bombardierte Israel den Libanon. Aus libanesischen Sicherheitskreisen hieß es, im Süden seien Artilleriegeschosse eingeschlagen. Die israelische Armee habe "mehrere Granaten von ihren Stellungen an der Grenze" auf den Südlibanon abgefeuert, teilte die libanesische Nachrichtenagentur ANI mit. Ministerpräsident Benjamin Netanyahu berief für den Abend ein Treffen des Sicherheitskabinetts ein. Verteidigungsminister Yoav Galant kündigte ein Treffen mit hochrangigen Beamten an.