Unterdessen kam es in der Stadt Jerusalem zu ZusammenstĂ¶ĂŸen zwischen der israelischen Polizei und PalĂ€stinensern. 350 Menschen wurden festgenommen. Sie sollen zuvor am Tempelberg gewaltsam in die Al-Aksa-Moschee eingedrungen sein und sich dort verbarrikadiert haben.

