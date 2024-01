Israel blockiert Ausreise von ARD-Mitarbeitern aus Gazastreifen

"Die beispiellose Tötung so vieler Journalisten in so kurzer Zeit hat offensichtliche und tiefgreifende Auswirkungen auf die Fähigkeit der Öffentlichkeit, einschließlich der Bürger der Europäischen Union, über einen Konflikt mit lokalen, regionalen und globalen Auswirkungen informiert zu werden", hieß es in dem Schreiben. "Wir bitten Sie inständig, unverzüglich und entschlossen zu handeln, um die Bedingungen für eine sichere und uneingeschränkte Berichterstattung über die Feindseligkeiten zu fördern."

Nach Angaben des CPJ wurden allein in den ersten zehn Wochen des Krieges zwischen Israel und Gaza mehr Journalisten getötet als jemals zuvor in einem einzigen Land in einem ganzen Jahr.