Völkermord-Klage: UNO-Gericht ordnet kein Ende von Militäreinsatz in Gaza an

von Lukas Bergmann

In Den Haag herrschte am Freitag reges Treiben vor dem Gebäude des Internationalen Gerichtshof. Die Klimaaktivisten Greta Thunberg demonstrierte mit anderen Aktivisten für die Freiheit des Gazastreifens. Dabei postete sie ein Foto von der Demonstration auf der Plattform X, vormals Twitter, in der sie und zwei ihrer Kolleginnen ein Schild hielt mit der Aufschrift "Palästina wird frei sein".