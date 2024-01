Jordanisches Restaurant "7. Oktober" sorgt für Empörung in Israel

Die Eröffnung eines Restaurants in Jordanien mit dem Namen "7. Oktober" hat in Israel für Empörung gesorgt. "Die schändliche Verherrlichung des 7. Oktobers muss aufhören", postete der israelische Oppositionsführer Yair Lapid auf X (ehemals Twitter) am Donnerstag. Der Hass gegen Israel erzeuge Extremismus, der zu dem brutalen Massaker vom 7. Oktober geführt habe. "Wir erwarten, dass die jordanische Regierung dies öffentlich und unmissverständlich verurteilt", so Lapid.