Israel: Netanjahu ist Wahlsieger - und steht vor der nächsten Probe

Das Wahlergebnis bringt vor allem eine Überraschung: die äußerst hohe Wahlbeteiligung der arabischen Wähler. An Wahlen für Israels Parlament hatten sie früher wenig Interesse gezeigt. Nun gaben sie ihre Antwort auf zehn Monate offen rassistischer Hetze aus dem Likud gegen die arabische Minderheit. Auch auf den neuen US-Friedensplan, der manche arabische Ortschaften Israels in ein künftiges Palästina auslagern will. Und auch auf das neue Nationalitätsgesetz, das nur Juden als Bürger erwähnt. Die arabische Vereinte Liste wurde drittstärkste Kraft.

Netanjahu und seine Hetze haben Israel gespalten – in Linke und Rechte, westlich und orientalisch geprägte Juden, in Säkulare und Fromme. „Er zerstört Israels Wir-Gefühl“, schreibt die Zeitung Haaretz. Am Wahltag war ein israelisches Wir fühlbar – bei den arabischen Wählern.