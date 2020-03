Israel: Netanjahus Sieg in unsicheren Zeiten

In gerade einmal zwei Wochen startet der große Korruptionsprozess gegen Benjamin „Bibi“ Netanjahu. Betrug, Untreue, Bestechlichkeit: Was Israels Justiz da gegen den Ministerpräsidenten an Belastungsmaterial gegen ihn zusammengetragen hat, ist alles andere als ein „Lercherl“, wie wir hierzulande sagen würde.

Nicht zuletzt daran scheiterten die Koalitionsverhandlungen nach den beiden Knesset-Wahlen im vergangenen Jahr. Der 70-jährige Netanjahu – und mit ihm sein Clan – war nicht gewillt, zur Seite zu treten. Also wurde einfach ein drittes Mal gewählt. Frei nach der Hoffnung: Irgendwann muss es ja ein Ergebnis geben, das passt.

Die Strategie ging offenbar auf.