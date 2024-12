Am Sonntag wurde dann ein Vorrücken der israelischen Armee in den entmilitarisierten Entflechtungsstreifen auf dem syrisch kontrollierten Golan vor der Waffenstillstandslinie von 1974 gemeldet. Sie umfasst den strategisch wichtigen Hermon-Gipfel, der die israelischen Stellungen auf den Golan-Höhen überragt.

Israels Armee reagierte sofort mit schweren Luftangriffen in ganz Syrien gegen Einrichtungen der aufgeriebenen syrischen Armee. Deren Flughäfen und Waffenarsenale blieben in Israels Angriffen gegen die Präsenz der Hisbollah und der iranischen Revolutionsgarde in Syrien bislang verschont. Letzte Woche bereits verhinderte israelische Artillerie auf den Golan-Höhen einen Angriff von Rebellen gegen eine Stellung von UN-Blauhelmen.

Rebellenführer al-Dschulani hat seine Kämpfer aufgerufen, keine Rache-Aktionen gegen Assad-Anhänger auszuüben. Doch hat er ein Problem: Nur ein Teil der Rebellen-Milizen erkennt seine Führung uneingeschränkt an. Wie weit war sein Aufruf ein Lippenbekenntnis? Kann und will er es tatsächlich durchsetzen?

Doch weiß auch er: Israel hat sich in den syrischen Bürgerkrieg bisher weitgehend nicht eingemischt. Erst die Erfolge der israelischen Armee gegen die Hisbollah im Libanon und die Revolutionsgarden in Syrien machten den Weg für die Rebellen frei. Jetzt droht Syrien ein Flickenteppich aus Einflusszonen verschiedenster und verfeindeter Milizen.

Und die USA?

An die 900 Soldaten haben die USA im Südosten Syrien stationiert – mit dem Ziel, vor allem die noch immer existierenden Zellen des Islamischen Staates (IS) zu bekämpfen. Allein in der Nacht auf Montag flog die US-Luftwaffe Angriffe auf 75 IS-Ziele. Vom künftigen US-Präsidenten Donald Trump ist kein stärkeres Engagement in Syrien zu erwarten: „Finger weg“, warnte er in den Sozialen Medien.