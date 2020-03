Island testet, testet, testet: Hälfte der Kranken hat keine Symptome

10.000 Tests

Möglich ist das, weil ein privates Unternehmen dem Staat hilft. Mehr als 6000 Tests hat die Biotech-Firma deCODE Genetics zusätzlich zu den etwa 4000 staatlichen durchgeführt, allesamt an Freiwilligen, die keine oder kaum Symptome hatten. Was dabei herauskam, ist durchaus überraschend. „Etwa ein Prozent der Getesteten war positiv“, so Islands Chefepidemologe Thorolfur Gudnason bei einer ersten Bilanz vor Kurzem. Daraus könne man schließen, dass etwa ein Prozent der gesamten Bevölkerung das Virus in sich trage.

Und: Etwa die Hälfte der Infizierten hatte überhaupt keine Symptome, der Rest jene einer sehr milden Erkältung. Ähnliche Befunde gab es auch bei den Testungen der Passagiere der Diamond Princess – jenes Schiffs, das vor Japan gestrandet war. Etwa 80 Prozent der Infizierten dort hatten keine Anzeichen der Krankheit.