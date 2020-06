Islamisten wollten Richter entführen und enthaupten

Belgien steht unter erhöhter Alarmbereitschaft, für das ganze Land wurde die zweithöchste Terrorwarnstufe ausgerufen: Polizeiwachen wurden verbarrikadiert, manche sind für die Öffentlichkeit nicht mehr zugänglich; die jüdischen Schulen in Brüssel und Antwerpen blieben am Freitag geschlossen; Polizisten wurden angewiesen, vorerst nicht mehr alleine auf Streife zu gehen.

Eine Reaktion nicht nur auf Paris, sondern auch auf einen Schlag gegen belgische Terror-Verdächte Donnerstagabend: "Die Aktion von gestern Abend kann immer auch andere Zellen aktivieren. Wir wissen nicht, was die Nebenwirkungen sind", sagte der belgische Innenminister Jan Jambon am Freitag.

Am Donnerstag haben die Sicherheitsbehörden an mehreren Orten – auch in Brüssel – zeitgleich ein Dutzend Razzien in islamistischen Kreisen durchgeführt. Bei einem Zugriff in der Verviers, nahe der Grenze zu Deutschland, wurden zwei Terror-Verdächtige erschossen, ein dritter wurde schwer verletzt und festgenommen. Bei der Zelle in Verviers soll es sich laut belgischer Justiz um radikalisierte Islamisten gehandelt haben, die erst vor Kurzem aus Syrien, wo sie Kontakte zum "Islamischen Staat" (IS) geknüpft hatten, heimkehrten. Insgesamt hat die belgische Polizei am Donnerstag 13 Personen festgenommen; auch in Deutschland gab es zwei Festnahmen.