Radikale Islamisten töten in Russland Gefängniswärter und nehmen Geiseln

Sie posieren mit einer selbstgemachten Islamisten-Flagge, halten einen blutüberströmen Wachmann in die Kamera – und rufen „Allahu Akbar“ und nennen die Terrormiliz „Islamischer Staat“ (IS): In einer Strafkolonie in der südrussischen Region Wolgograd haben Insassen mehrere Gefängniswärter als Geiseln genommen, mindestens eine Person dürfte ermordet worden sein.

Helikopter und zwei Millionen Dollar

Ein Sprecher der russischen Strafvollzugsbehörde sagte der Nachrichtenagentur RIA Novosti, der Aufstand der Insassen habe in der Strafkolonie IK-19 Surovikino stattgefunden, die etwa 120 Kilometer westlich der Hauptstadt der Region Wolgograd liegt.