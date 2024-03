IS-Terror in Moskau: Russland gibt weiter Westen und Ukraine die Schuld

Russische Ermittler prüfen eine mögliche Verwicklung des Westens in den Anschlag auf eine Konzerthalle bei Moskau. Dies geschehe auf Bitten von Abgeordneten, teilte die Ermittlungsbehörde am Mittwoch in Moskau mit. Untersucht werde eine mögliche "Organisation, Finanzierung und Durchführung von Terroranschlägen" gegen Russland seitens der USA und anderer westlicher Länder.