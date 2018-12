IS geschlagen? Was der US-Abzug für Syrien bedeutet

„Es ist an der Zeit, dass unsere Soldaten nach Hause zurückkehren“, meinte US-Präsident Donald Trump, als er seine Entscheidung begründete, die US-Soldaten aus Syrien abzuziehen. Rund 2000 waren zuletzt noch im Norden Syriens stationiert, um die kurdisch dominierten „Syrischen demokratischen Kräfte“ (SDF) zu unterstützen – hauptsächlich im Kampf gegen die Terrormiliz „Islamischer Staat“ (IS). „Wir haben gegen den IS gewonnen“, meinte Trump.

Brigadier Walter Feichtinger vom Institut für Friedenssicherung und Konfliktmanagement erinnern Trumps Worte an die Rede des Ex-Präsidenten George W. Bush im Jahr 2003 auf einem US-Flugzeugträger: „Damals sagte er ‚Mission erfüllt‘, mittlerweile wissen wir, dass die Mission nicht erfüllt war. Auch der IS ist nicht besiegt. Es ist zwar das Kalifat zerschlagen, doch der IS zeigt uns tagtäglich, dass er noch aktiv ist“, sagt er im KURIER-Gespräch.