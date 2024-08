Nobelpreisträgerin bewusstlos geschlagen: Iran erhöht Druck auf Aktivisten

Die iranische Friedensnobelpreisträgerin Narges Mohammadi wurde im Teheraner Evin-Gefängnis vor drei Wochen von Gefängniswärtern bewusstlos geprügelt. Die seit 2021 verurteilte Mohammadi verbrachte bereits 32 ihrer 52 Lebensjahre in Haft . Aktuell verbüßt sie eine zehnjährige Haftstrafe . Ihr wird vom iranischen Regime aufgrund ihres Engagements für Frauenrechte die Gefährdung der Sicherheit vorgeworfen. Vergangenes Jahr wurde sie in Oslo für den Einsatz für Menschenrechte und Freiheit mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnet.

Im Monat nach der Wahl von Masoud Pesechkian zum neuen Präsidenten des Landes, am 6. Juli, verzeichnet der Iran 87 Hinrichtungen . Vergangenes Jahr wurden laut Amnesty International im Iran 853 Menschen zu Tode verurteilt, der höchste Wert seit 2015.

Mohammadi protestierte mit anderen inhaftierten Frauenrechtsaktivistinnen am 6. August gegen die Welle an Exekutionen. Daraufhin stürmten die Wärter den Gefängnishof und schlugen die Protestierenden brutal zusammen. Etwa 70 Frauen befinden sich aktuell als politische Gefangene im Evin-Gefängnis in Irans Hauptstadt Teheran.

Die Friedensnobelpreisträgerin und neun weitere Frauen brachen bewusstlos zusammen, fünf, darunter auch Mohammadi, wurden schwerer verletzt. Die Friedensnobelpreisträgerin soll laut ihres Ehemanns Taghi Rahmani Schläge auf die Brust bekommen haben, wodurch sie schwere Atemprobleme bekam.

Die Frauen skandierten Sprechchöre gegen die Exekution des Frauenrechtsaktivisten Reza Rasaei. Ihm wurde vom iranischen Regime die Tötung einer Sicherheitskraft vorgeworfen. Ein „Scheinprozess“, so Rasaei, der die Vorwürfe dementierte. Der 34-Jährige wurde am 6. August hingerichtet.