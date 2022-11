Iranisches Parlament fordert Todesstrafe für Protestierende

Schüsse auf Demonstrierende

Im Nordwesten des Iran haben Sicherheitskräfte laut Augenzeugen auf Demonstranten geschossen. Auch Tränengas sei gegen die Menschen eingesetzt worden. Diese waren nach dem Tod einer Kurdin in ihrer Heimatstadt Mariwan auf die Straße gegangen, wie es am Sonntag aus Demonstrantenkreisen hieß. Die Doktorandin soll am Samstag nach ihrer Teilnahme an den Protesten getötet worden sein soll. Staatsmedien wiesen Vorwürfe zurück, Sicherheitskräfte seien gewaltsam vorgegangen.

Auslöser der systemkritischen Massenproteste im Iran war Mitte September der Tod der 22 Jahre alten iranischen Kurdin Mahsa Amini. Die Sittenpolizei hatte sie festgenommen, weil sie gegen die islamischen Kleidungsvorschriften verstoßen haben soll. Die Frau starb am 16. September in Polizeigewahrsam. Seit ihrem Tod demonstrieren landesweit Tausende gegen den repressiven Kurs der Regierung sowie das islamische Herrschaftssystem.

In Kurdengebieten sollen Sicherheitskräfte besonders hart gegen Proteste vorgehen.