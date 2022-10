Iranische Revolutionsgarden fordern Ende der Proteste

Der Kommandant der iranischen Revolutionsgarden, Hossein Salami, hat ein Ende der seit mehr als 40 Tagen anhaltenden Stra√üenproteste verlangt. "Die Demonstranten sollten die Geduld des Systems nicht √ľberstrapazieren", warnte der General am Samstag nach einem Bericht der staatlichen Nachrichtenagentur IRNA. "Wir sagen es unseren Jugendlichen noch einmal: Heute ist der letzte Tag der Unruhen. Kommt nicht mehr auf die Stra√üen."

Niemand werde den Demonstranten erlauben, weiter Unsicherheit zu stiften und die Universit√§ten des Landes in ein "Schlachtfeld" zu verwandeln. Der General bezeichnete die Unruhen seit Mitte September in einer Rede als Verschw√∂rung der USA, Gro√übritanniens, Israels und Saudi-Arabiens, weil diese L√§nder in den vergangenen Jahren durch den Iran politische Niederlagen erlitten h√§tten. Die Jugend solle sich davon nicht beeinflussen lassen. "Werdet nicht Schachfiguren der Feinde des Landes", sagte der Milit√§rkommandant. Zugleich bot er den Demonstranten an: "Der Weg zur√ľck ist f√ľr euch noch offen."