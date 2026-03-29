Ausland

Iranische Medien verbreiten Khamenei-Dankesbotschaft an Irak

Spekulationen über Gesundheitszustand des politischen und geistlichen Führers der Islamischen Republik.
29.03.2026, 17:34

Hören Sie sich diesen Artikel an

Um diesen Artikel hören zu können, brauchen Sie ein KURIER Abo.

Merkliste

Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden.

Portraits of Iranian leaders in Sana'a amid regional tensions

Irans staatliche Medien verbreiten eine Botschaft des politischen und geistlichen Führers, Ayatollah Mojtaba Khamenei. Er hat sich demnach bei dem irakischen Volk und der dortigen religiösen Führung für die Unterstützung des Iran "angesichts der Aggression" bedankt. 

In den Berichten wird nicht erläutert, auf welchem Weg die Botschaft übermittelt wurde. Khamenei war zum Nachfolger seines Vaters ernannt worden, nachdem dieser zu Beginn des Kriegs getötet worden war.

Mojtaba Khamenei: Irans neuer Führer, den das Volk nicht kennt

Er soll allerdings selbst verletzt worden sein. In der Öffentlichkeit ist er seit seiner Ernennung nicht in Erscheinung getreten, was Spekulationen über seinen Gesundheitszustand schürt.

Aktuelles aus dem Iran...

Lesen Sie unsere aktuellsten Inhalte zum Iran-Krieg.

Spekulationen über Gesundheitszustand des politischen und geistlichen Führers der Islamischen Republik.
Weiterlesen
Alle aktuellen Entwicklungen im Iran-Krieg im Live-Bericht.
Weiterlesen
Handelt es sich nur um eine Drohgebärde oder macht die Trump-Regierung ernst?
Weiterlesen
"Tages-Anzeiger": Trump sichert sich als "Madman" die Aufmerksamkeit der Welt. "The Independent": Iran-Krieg hat die Welt in eine Notlage gebracht.
Weiterlesen
Preise für Öl, Gas und Dünger stark gestiegen. Diesel um 60 Cent/Liter teurer. Flugverkehr massiv betroffen, 500 Flüge von/nach Wien gestrichen. Österreichs Wachstumsprognose gesenkt.
Weiterlesen
Iran Irak
Agenturen  | 

Kommentare