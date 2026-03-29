Iranische Medien verbreiten Khamenei-Dankesbotschaft an Irak

Irans staatliche Medien verbreiten eine Botschaft des politischen und geistlichen Führers, Ayatollah Mojtaba Khamenei. Er hat sich demnach bei dem irakischen Volk und der dortigen religiösen Führung für die Unterstützung des Iran "angesichts der Aggression" bedankt.

In den Berichten wird nicht erläutert, auf welchem Weg die Botschaft übermittelt wurde. Khamenei war zum Nachfolger seines Vaters ernannt worden, nachdem dieser zu Beginn des Kriegs getötet worden war.