Im Iran in Haft: Narges Mohammadi mit Friedensnobelpreis geehrt

Das norwegische Nobelkomitee hatte Mohammadi den Preis Anfang Oktober "fĂŒr ihren Kampf gegen die UnterdrĂŒckung der Frauen im Iran und ihren Kampf fĂŒr die Förderung der Menschenrechte und der Freiheit fĂŒr alle" zuerkannt. Am Samstag erklĂ€rte die Menschenrechtlerin auf ihrer Instagram-Seite, die Bekannte im Ausland fĂŒr sie pflegen, dass sie in einen dreitĂ€gigen Hungerstreik getreten sei. "Am Tag der Nobelpreisverleihung will ich somit die Stimme der Iraner sein, die gegen Ungerechtigkeit und UnterdrĂŒckung protestieren", schrieb die 51-JĂ€hrige.

Nobelpreis traditionell am 10. Dezember ĂŒberreicht

Die Nobelpreise gehen auf den schwedischen Chemiker, Erfinder und Unternehmer Alfred Nobel (1833 bis 1896) zurĂŒck und werden traditionell an dessen Todestag, dem 10. Dezember ĂŒberreicht - der Friedensnobelpreis in Oslo, die ĂŒbrigen Auszeichnungen fĂŒr Literatur, Medizin, Physik, Chemie und Wirtschaftswissenschaften in Stockholm.

Jede Kategorie der Auszeichnung ist in diesem Jahr mit einem Preisgeld von elf Millionen schwedischen Kronen (knapp 980.000 Euro) dotiert.