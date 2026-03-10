Trump: Angriff auf Mädchenschule wird untersucht

Wir nutzen künstliche Intelligenz, um Zusammenfassungen unserer Artikel zu erstellen. Jeder Text wird vor der Veröffentlichung von einem Redakteur geprüft.

Der zu Beginn des US-israelischen Krieges gegen den Iran erfolgte Angriff auf eine Schule im Iran wird nach den Worten von US-Präsident Donald Trump untersucht. "Was immer bei dem Bericht rauskommt, ich bin willens mit diesem Bericht zu leben", sagte Trump am Montag vor Journalisten. Zuvor hatten US-Oppositionspolitiker eine unabhängige Untersuchung des Angriffs im Südiran gefordert, bei dem laut iranischen Angaben Dutzende Schülerinnen getötet worden waren. Der Iran hatte die USA und Israel beschuldigt, die Volksschule in Minab am ersten Kriegstag am 28. Februar mit Raketen angegriffen zu haben. Dabei seien 150 Menschen getötet worden, darunter viele Schülerinnen. Am Freitag berichtete die New York Times, dass wahrscheinlich die USA für den Angriff verantwortlich seien. Dies habe eine Auswertung von Satellitenbildern, Videos und Veröffentlichungen in Online-Medien ergeben.

US-Tomahawk-Rakete soll Schule getroffen haben Das Blatt und weitere US-Medien berichteten zudem am Wochenende unter Berufung auf Videoaufnahmen der iranischen Nachrichtenagentur Mehr News, dass die Schule getroffen wurde, während offenbar eine US-Tomahawk-Rakete auf einen benachbarten Marinestützpunkt der iranischen Revolutionsgarden niederging. Laut New York Times sind die USA das einzige am Iran-Krieg beteiligte Land, das Tomahawk-Raketen einsetzt. Trump hingegen sagte am Montag, Tomahawk-Raketen würden nicht nur von den USA verkauft und benutzt. Der Iran verfüge auch über "einige" der Rakten aus US-Produktion, fügte der US-Präsident fälschlicherweise hinzu. Dass womöglich eine Tomahawk-Rakete eingesetzt worden sei, sei zu allgemein, um ein Beweis zu sein. "Aber das wird jetzt ja untersucht", fügte er hinzu.

Zuvor hatten die US-Senatorin Jeanne Shaheen und weitere Vertreter der Demokratischen Partei am Montag Pentagonchef Pete Hegseth dazu aufgefordert, den Vorfall "vollständig und unparteiisch" zu untersuchen. "Unabhängige Analysen deuten glaubwürdig darauf hin, dass der Angriff möglicherweise von US-Streitkräften durchgeführt wurde", hieß es in der Erklärung. Falls dies zutreffe, sei es einer der "gravierendsten Fälle mit zivilen Opfern" in Jahrzehnten von US-Militäreinsätzen im Nahen Osten. Trump hatte am Samstag den Iran selbst für den Angriff auf die Schule verantwortlich gemacht. "Auf Grundlage dessen, was ich gesehen habe, wurde dies vom Iran getan", sagte der US-Präsident an Bord der Präsidentenmaschine zu Journalisten.