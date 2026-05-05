Waffenruhe gefährdet: Iran und USA auf Eskalationskurs

Wir nutzen künstliche Intelligenz, um Zusammenfassungen unserer Artikel zu erstellen. Jeder Text wird vor der Veröffentlichung von einem Redakteur geprüft.

Der Streit über die blockierte Straße von Hormus gefährdet die Waffenruhe zwischen der USA und dem Iran. US-Präsident Donald Trump drohte der Islamischen Republik erneut mit Vernichtung, nachdem der Iran als Reaktion auf eine US-Initiative zur Öffnung der Meerenge Ölanlagen in den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE) angegriffen und damit in Brand gesetzt hatte. Der iranische Außenminister Abbas Araghtschi wiederum warnte die USA vor einer Fortsetzung ihrer Initiative.

US-Präsident Trump hatte am Sonntag den Start einer Initiative mit dem Titel "Projekt Freiheit" verkündet, um Schiffen freie Fahrt zu gewähren, die wegen der Blockade der Straße von Hormus feststecken. Laut dem zuständigen US-Regionalkommando (Centcom) waren am Montag Zerstörer durch die Meerenge in den Persischen Golf eingefahren. Zwei Handelsschiffe unter US-Flagge hätten das Seegebiet verlassen können, hieß es. Im Zuge der Aktion will das US-Militär mindestens sechs Schnellboote der Islamischen Republik zerstört haben. Iran greift Hafen in Emiraten an Die iranischen Revolutionsgarden feuerten nach eigenen Angaben mehrere Raketen als Warnung in Richtung von US-Kriegsschiffen ab. Darüber hinaus griff der Iran Ölanlagen im Hafen von Fudschaira in den Vereinigten Arabischen Emiraten an, die in Brand gerieten. Fudschaira ist für die VAE von strategischer Bedeutung: Von diesem Hafen aus kann das Land sein Öl exportieren, ohne dass Tanker die Straße von Hormus durchqueren müssen.

Es waren die ersten iranischen Angriffe auf den Golfstaat seit Beginn einer Waffenruhe vor knapp vier Wochen, die Trump zuletzt einseitig auf unbestimmte Zeit verlängert hatte. Die iranischen Streitkräfte bezeichneten ihren Angriff als Reaktion auf das "Abenteurertum der US-Armee" und eine "illegale Passage von Schiffen durch verbotene Routen der Straße von Hormus". Trump droht, Irans Außenminister warnt Trump drohte dem Iran für den Fall von Angriffen auf US-Schiffe mit Vernichtung. Der Iran werde "von der Erde gefegt", sollte er Schiffe angreifen, die im Rahmen der neuen US-Initiative zur Öffnung der Straße von Hormus im Einsatz seien, zitierte ihn der Sender Fox News. Nicht äußern wollte sich Trump dazu, ob die Waffenruhe mit Teheran vorbei sei. "Nun, das kann ich Ihnen nicht sagen", sagte er in einer Folge des Podcasts "The Hugh Hewitt Show".

Irans Außenminister Abbas Araghtschi warnte die USA dagegen vor einer Fortsetzung ihrer Initiative. Er schrieb in der Nacht auf der Plattform X: "Projekt Freiheit ist Projekt Sackgasse." Die Ereignisse in der Straße von Hormus machten deutlich, dass es keine militärische Lösung für eine politische Krise gebe. Araghtschi behauptete weiter, die Verhandlungen für ein Ende des Kriegs machten Fortschritte "dank des großen Einsatzes Pakistans", das in dem Konflikt als Vermittler agiert. Die USA sollten darauf achten, "sich nicht von böswilligen Kräften wieder in einen Sumpf hineinziehen zu lassen". Das Gleiche gelte auch für die VAE.

Zwar hat auch der Iran ein Interesse daran, sein Öl über die Straße von Hormus zu exportieren. Strittig ist aber weiterhin, welche Schiffe die Meerenge passieren dürfen und wer die Kontrolle darüber haben soll. Arabische Staaten verurteilen iranische Angriffe Arabische Staaten wie Jordanien, Bahrain und Ägypten verurteilten die erneuten Angriffe Irans auf die VAE. Auch die Golfstaaten Kuwait und Katar zeigten sich solidarisch mit den Vereinigten Arabischen Emiraten. Der saudische Kronprinz Mohammed bin Salman verurteilte die Angriffe als ungerechtfertigt.

Derweil stufte der ehemalige israelische Ministerpräsident Naftali Bennett die neuen iranischen Angriffe auf die VAE als Kriegserklärung ein. "Dies ist de facto eine Erklärung der Wiederaufnahme des iranischen Krieges gegen die Verbündeten der Vereinigten Staaten und Israels in der gesamten Region", schrieb der Oppositionspolitiker auf X. Die VAE behalten sich das Recht auf eine Reaktion vor. Die Emirate würden ihre Sicherheit und Souveränität schützen und behielten sich das "volle und legitime Recht" vor, auf die Angriffe im Einklang mit dem Völkerrecht zu reagieren, teilte das Außenministerium mit.

Weitere News zur Lage im Nahen Osten Waffenruhe gefährdet: Iran und USA auf Eskalationskurs Erstmals seit vier Wochen hat der Iran wieder einen Golfstaat angegriffen. US-Präsident Trump droht dem Land erneut mit Vernichtung. Weiterlesen US-Zerstörer in Persischen Golf eingedrungen + Iran-Angriffe auf die Emirate US-Präsident Trump will indes in der Straße von Hormus festsitzende Schiffe aus der Meerenge heraus "geleiten" lassen. Alle aktuellen Entwicklungen im Iran-Krieg live. Weiterlesen Trump: "Iran hat noch keinen ausreichend hohen Preis gezahlt" US-Präsident Donald Trump kündigte die Überprüfung eines Iran-Plans für ein Kriegs-Ende an. Recht optimistisch ist er aber nicht. Weiterlesen Schwerer Schlag durch VAE-Austritt: OPEC+ erhöht Ölförderquote Die OPEC+ reagiert auf den Austritt der Vereinigten Arabischen Emirate. Im Juni werden täglich 188.000 Barrel zusätzlich gefördert. Weiterlesen Leben oder Tod? Im modernen Krieg entscheidet die KI Sie erfassen Ziele, wählen Waffen, kalkulieren zivile Opfer: Moderne Kriege werden von KI-Modellen dirigiert. Wer gibt ihnen die Regeln vor? Gesetzgeber sind ratlos. Weiterlesen