Ausland

Behörde: Angriff auf Schiff in Straße von Hormus

Attacke elf Seemeilen westlich der iranischen Stadt Sirik.
03.05.2026, 18:48

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India-flagged tanker Desh Garima unloads crude oil at an offloading terminal after transiting the Strait of Hormuz, amid supply disruptions linked to the U.S.-Israeli conflict with Iran, in Mumbai

In der Straße von Hormus ist erneut ein Schiff angegriffen worden. Die britische Behörde für die Sicherheit der Handelsschifffahrt (UKMTO) teilte auf der Plattform X mit, der Kapitän eines nordwärts fahrenden Massengutfrachters habe einen Angriff mehrerer kleiner Boote gemeldet. 

Zu dem Vorfall kam es demnach elf Seemeilen westlich der iranischen Stadt Sirik. Alle Besatzungsmitglieder seien wohlauf, und es seien keine Auswirkungen auf die Umwelt gemeldet worden, hieß es.

Hormus-Ultimatum: Trumps Spiel mit dem Feuer

Zunächst reklamierte niemand den Angriff für sich. Seit Beginn des Iran-Kriegs ist es in der Straße von Hormus wiederholt zu derartigen Vorfällen gekommen. Der von den USA und Israel angegriffene Iran hat mit Attacken und Drohungen die Schifffahrt durch die wichtige Meerenge weitestgehend zum Erliegen gebracht.

Die USA haben ihrerseits eine Seeblockade gegen den Iran verhängt. Sie haben so nach eigenen Angaben bisher 49 Schiffe gestoppt, wie das zuständige US-Regionalkommando CENTCOM auf X mitteilte.

Agenturen  | 

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