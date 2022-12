Bekannte Schauspielerin im Iran festgenommen

Bei Oscar-Film mitgewirkt

Alidoosti hat in mehreren Filmen des renommierten iranischen Regisseurs Asghar Farhadi mitgespielt - darunter in "The Salesman", der 2017 mit dem Oscar fĂŒr den besten nicht-englischsprachigen Film ausgezeichnet wurde. Auch spielt sie in Saeed Roustayis beim diesjĂ€hrigen Filmfestival in Cannes gezeigten Werk "Leila und ihre BrĂŒder" die Titelrolle.

Bereits vor Beginn der aktuellen Protestwelle waren in diesem Jahr mehrere prominente Vertreter der iranischen Filmbranche festgenommen werden, darunter die international preisgekrönten Regisseure Mohammed Rasulof und Jafar Panahi, die sich weiterhin hinter Gittern befinden.

Bei den seit September andauernden Protesten wurden nach iranischen Angaben mehr als 200 Menschen getötet. Internationale Menschenrechtsorganisationen gehen von mehr als 450 Toten aus. Tausende Menschen wurden festgenommen. Die Demonstrationen richten sich unter anderem gegen die rigorosen Bekleidungsvorschriften fĂŒr Frauen. Der nach ihrer Festnahme verstorbenen Amini war vorgeworfen worden, die Regeln fĂŒr das Tragen des Kopftuchs missachtet zu haben.