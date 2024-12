Wie der Iran kriminelle Gangs im Westen benutzt

Aber schon länger verteilt Majid nicht mehr nur selbst schmutzige Befehle an seine Gefolgschaft in Schweden . Er nimmt wohl auch Aufträge entgegen – vom Mullah-Regime im Iran. Das behaupten zumindest der schwedische und israelische Geheimdienst.

Anschlag in Schweden auf Botschaft Israels

Anfang Oktober wurde in Stockholm auf die israelische Botschaft geschossen, kurz danach gab es in Kopenhagen zwei Explosionen in der Nähe von Israels Botschaft. Wenige Tage später wurde eine israelische Firma im schwedischen Göteborg Ziel einer Schießerei – nachdem dort bereits im Juni eine Bombe platziert wurde.

Unter den Festgenommenen war ein 13-Jähriger, was ein Indiz dafür ist, dass der Angriff aus dem Bandenmilieu heraus koordiniert worden sein dürfte. Schwedische Banden setzen die als „Kindersoldaten“ betitelten Minderjährigen immer öfter für Anschläge ein. Die Gang Foxtrot soll zumindest an den Attacken auf Israels Botschaften in Stockholm und Kopenhagen beteiligt gewesen sein.