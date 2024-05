Schweden: Iran soll kriminelle Banden für Attentate rekrutieren

Der Iran rekrutiert schwedischen Angaben zufolge Mitglieder krimineller Gruppen in Schweden für Attentate in dem Land, die sich gegen andere Staaten, insbesondere Israel , richten.

Das "iranische Regime" benutze kriminelle Netzwerke in Schweden dazu, Gewalttaten gegen andere Staaten, Gruppen oder Menschen in Schweden auszuüben, die es als Bedrohung ansieht, teilte der schwedische Inlandsgeheimdienst (Säpo) am Donnerstag mit.