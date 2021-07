Politisches Tauwetter in Teheran

Also, da waren die Italiener, Deutsche, Spanier, Franzosen, Polen, Japaner ...“, Richard Schenz ist schon ein Weilchen beschäftigt, wenn er all die Wirtschaftsdelegationen aufzählen will, die sich in den letzten Wochen die Türklinken in Teheran in die Hand gegeben haben. Und mittendrin in diesem ersten Vorstoß natürlich auch die Österreicher. Fast 20 Firmen haben Schenz, Vizepräsident der Wirtschaftskammer, in der Vorwoche auf seiner Iran-Visite begleitet. „Jetzt geht es vor allem einmal darum, ein Signal zu setzen“, erklärt der ehemalige OMV-Chef und Ölexperte, „ein Zeichen, dass wir die iranischen Firmen als Geschäftspartner schätzen.“

Echte neue Geschäfte gibt es freilich vorerst nicht allzu viel zu machen. Es ist ja gerade einmal ein paar Wochen her, seit sich der Iran und der Westen auf ein provisorisches Abkommen über das umstrittene Atomprogramm geeinigt haben. Noch sind einige Details ungeklärt, auch dazu, wann welche Sanktionen gegen das Land aufgehoben werden sollen.

Die im letzten Jahr noch einmal massiv verschärften Wirtschaftssanktionen haben den internationalen Handel mit dem Iran beinahe völlig lahmgelegt. Vor allem die Blockade fast aller Geldgeschäfte mit iranischen Banken und der damit fast unmögliche Zahlungsverkehr waren ein schwerer Schlag, für die Iraner, aber auch für ihre Geschäftspartner.

„Es gibt auf einmal eine spürbar bessere Stimmung im Land“, schildert Schenz seine Eindrücke vor Ort. Seit sich die neue Regierung von Präsident Rohani kompromissbereit gebe, hofften auch die Geschäftsleute darauf, endlich wieder internationale Partner zu finden: „Vorerst zeigen alle verhaltenen Optimismus.“