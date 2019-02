Iran enthüllt Marschflugkörper mit Reichweite von 1.000 Kilometern

Präsentation unterirdisch

Die Vorstellung der neuen Waffe erfolgte dem Bericht zufolge in einer unterirdischen Produktionsstätte für Raketen. Daran nahmen der Luftfahrtkommandeur Brigadegeneral Amir Ali Hajizadeh und der Generalmajor Mohammed Ali Jafari von den Revolutionsgarden teil. Jafari sagte, mit der Raketenproduktion zeige der Iran dem Westen, dass er sich "durch Strafmaßnahmen und Drohungen" nicht von seinen Zielen abhalten lasse.

Am Samstag hatte Teheran den erfolgreichen Test eines Marschflugkörpers namens "Howeiseh" bekannt gegeben, der über eine Reichweite von mehr als 1.350 Kilometern verfügen soll. Der Iran hat in dem mittlerweile von den USA aufgekündigten internationalen Atomabkommen von 2015 einer Beschränkung seines Atomprogramms zugestimmt. An seinem Raketenprogramm hält er jedoch fest.

UN-Resolution

Die UN-Resolution 2231, mit der das Atomabkommen vom UN-Sicherheitsrat angenommen wurde, fordert Teheran zwar zum Verzicht auf Tests von Raketen auf, die mit Atomwaffen bestückt werden können. Raketentests generell werden darin aber nicht verboten.