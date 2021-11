Iran-Atomverhandlungen starten am 29. November in Wien

Der Sprecher des US-Außenministeriums, Ned Price, zeigte sich zuversichtlich. Eine rasche Einigung und die gegenseitige Rückkehr zur Einhaltung des Atomdeals (JCPOA) seien möglich, sagte er am Mittwoch in Washington. Zu den Unterzeichnerstaaten des Atomabkommens mit dem Iran, das 2015 in Wien abgeschlossen wurde, gehören Deutschland, die USA, Frankreich und Großbritannien.

Seit April wird versucht, das Atomabkommen wieder in Gang zu bringen. Die Verhandlungen über die Wiederherstellung des Wiener Abkommens von 2015 waren nach der Präsidentenwahl im Juni und dem Regierungswechsel in Teheran unterbrochen worden. Die verbliebenen Partner bemühen sich um die Rückkehr der USA zu dem Abkommen. Der Iran soll zudem technische Verpflichtungen eingehen.

Der Wiener Deal sollte den Bau iranischer Atomwaffen verhindern. Im Gegenzug sollten die auf dem Iran lastenden Sanktionen aufgehoben werden. Als Reaktion auf die US-Sanktionen begann Teheran 2019, die auferlegten technischen Beschränkungen zu überschreiten und unter anderem sein Uran immer waffenfähiger zu machen.

Dass die Verhandlungen in Wien stattfinden sollen, war bereits Ende September bei der UN-Vollversammlung in New York Thema, damals unter Bundeskanzler Alexander Schallenberg als Außenminister.