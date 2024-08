Angriff des Iran droht: USA schicken Flugzeugträger und U-Boot

Die USA beschleunigen den Truppenaufmarsch im Nahen Osten. US-Verteidigungsminister Lloyd J. Austin ordnete die Entsendung eines U-Boots mit Lenkflugkörpern und einer Einsatzgruppe samt eines Flugzeugträgers in den Nahen Osten an.

Die USA beschleunigen den Truppenaufmarsch im Nahen Osten. US-Verteidigungsminister Lloyd J. Austin ordnete die Entsendung eines U-Boots mit Lenkflugkörpern und einer Einsatzgruppe samt eines Flugzeugträgers in den Nahen Osten an.

Darüber hinaus wurde die Einsatzgruppe "USS Abraham Lincoln“ angewiesen, ihre Verlegung in den Nahen Osten zu beschleunigen. Die Gruppe wurde bereits am 2. August in die Region geschickt, legte aber auf dem Weg in Häfen in Guam und den nördlichen Mariannen Zwischenstopps ein.

Die Kampfgruppe verfügt über einen 300 Meter langen Flugzeugträger mit dutzenden Kampfjets des Types F-35C sowie mehreren Zerstörern und Kriegsschiffen.