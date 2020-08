Internationale Hilfe für den Libanon läuft an, Angst vor Gewalt wächst

Ausnahmezustand schon letztes Jahr

Schon im vergangenen Oktober hatten wochenlange blutige Proteste Beirut in den Ausnahmezustand versetzt. Vor allem die junge Generation will ihre aussichtslose soziale und wirtschaftliche Lage in dem einst als „Schweiz des Ostens“ bezeichneten Land nicht mehr akzeptieren.

Jetzt ist die Gewalt auf die Straßen zurückgekehrt. Für viele Libanesen scheint ein Punkt erreicht, an dem sie nichts mehr zu verlieren haben. Wirtschaftlich ist das kleine Land längst am Boden, der Libanon gehört zu den am stärksten verschuldeten Ländern weltweit, ist vom Staatsbankrott bedroht. Nach extremen Preissteigerungen für Lebensmittel bauen einige ihr Gemüse auf Dächern und Balkonen selbst an. Stromausfälle gehören zum Alltag. Nach der Detonation vom Dienstag sind bis zu 300 000 Menschen obdachlos – zwölf Prozent der 2,4 Millionen Einwohner. Viele Häuser sind zerstört oder beschädigt.

„Nachdem eine ganze Stadt dahingerafft wurde, haben wir vor nichts mehr Angst“, sagt eine Demonstrantin der BBC. „Unsere eigene Regierung hat uns getötet.“