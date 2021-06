Ingrid Betancourt - die berühmte Geisel trifft ihre Entführer

Entführt wurde Betancourt am 23. Februar 2002 bei einer Wahlkampfreise durch ein von der FARC kontrolliertes Gebiet in San Vicente del Caguan. Dabei geriet sie in eine Straßenblockade der Rebellen. Nur wenige Tage später starb ihr 83-jähriger Vater an einem Herzinfarkt.

Als sechs Jahre später die Nachricht von der gelungenen Befreiung Ingrid Betancourt bekannt wurde, feierten die Menschen in den Straßen. Dieser 2. Juli 2008 gilt auch als ein einschneidendes Erlebnis für die FARC-Guerilla, die erkennen musste, dass der bewaffnete Kampf und die Entführungen ihren Ruf in breiten Teilen der Bevölkerung nachhaltig zerstört hatte.

Die unblutige Befreiungsaktion einer Spezialeinheit leitete damals Verteidigungsminister Juan Manuel Santos, der später zum Präsidenten gewählt wurde und einen Friedensprozess mit der FARC einleitete. 2016, nach Vertragsabschluss, bekam Santos dafür den Friedensnobelpreis.